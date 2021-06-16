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GAÜ evinde kazandı

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GAÜ evinde kazandı
Basketbol Büyük Erkekler Süper Ligi’nde 4’ncü haftanın kapanış maçında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Soyer Hacıganimler karşılaştı. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yer alan mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf 76-65’lik skorla GAÜ oldu. Ligdeki ikinci galibiyetini alan GAÜ, Soyer Hacıganimler ise üçüncü kez parke zeminden mağlubiyetle ayrıldı.Soyer adına 24 sayı kaydeden Alperen Güner maçın en skorer ismi olurken, GAÜ adına 20’şer sayı ile oynayan Hamit Çeliktaşlılar ve Joelck Mbanghaiwih takımlarının sayı yükünü üstlenen isimler oldular.
 
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