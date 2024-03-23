GG, fırsatı değerlendiremedi

Play-out hattından uzaklaşmak isteyen Gençlik Gücü uzun süre 10 kişi ve son on dakikada ise 9 kişi oynayan düşme hattındaki Yeniboğaziçi karşısında geriye düştüğü karşılaşmadan 1- 1 beraberlikle ayrıldı

Lefkoşa Atatürk Stadı: Osman Özpaşa, Mehmet Ekşici, Mehmet Volkan ÇelikRemzi, Turgut, Erol, Necati, Ümitcan, Ali, Arif, Asman NDukaman, Mustafa, Hasan, İbrahim(Muhammed).Emre, Ali Özay, Rifat, Yasar, Mustafa, Berkem, Ali Bayır(Hamza), Ahmet(Fevzi), Felix(Mehmet Çağakan), Ramadan, UssumaneDk. 69 Hasan(Gençlik Gücü), Dk. 56 Ahmet (Yeniboğaziçi): Dk.24 Rifat ve Dk. 88 Ramadan(Yeniboğaziçi)İbrahim DALOĞLUAksa Süper Ligin 24. Haftasının açılış maçında ikinci devrede aldığı kötü sonuçlarla play-out hattına yaklaşan C. B. Gençlik Gücü ile düşme hattındaki Yeniboğaziçi arasındaki mücadele ikinci devrede atılan karşılşıklı gollerle 1 – 1 tamamlandı.Dk.17 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Ramadan'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Felix GG ceza alanına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.Dk.24 Orta alanda Yeniboğaziçi'nin kaptırdığı topla hareketlenen Arif boş pozisyonda bulunan Mustafa Yaşinses'e topu gönderdi ancak Yeniboğaziçi defansından Rifat'ın eline çarpan top nedeniyle hakem 4. Hakemin uyarısıyla faulü verdi. Daha sonra ise orta hakem Osman Özpaşa, Rifat'a kırmızı kartı gösterdi.Dk. 36 Sol kanattan gelişen Gençlik Gücü atağında Hasan'ın ortasında arka direkte defanstan seken topla buluşan İbrahim Köse vuruşunu yapmakta gecikince defans araya girdi.Dk.43 Yeniboğaziçi'nin kullandığı serbest vuruşta Ramadan'ın ortasında defanstan seken topla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Usmane vuruşunda kaleci Remzi topu direk dibinden kornere çeldi.İlk devre 0-0 skorla tamamlandı.İkinci devre gol için Gençlik Gücü yüklenirken, Yeniboğaziçi kontrollü futbolla kontra ataklarla gol aradı.Dk. 56 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Ramadan’ın pasıyla Gençlik Gücü ceza alanında topla buluşan Ahmet Kuşaf güzel bir şutla topu ağlara göndererek skoru 0 – 1 yaptı.Dk. 69 Gençlik Gücü atağında Mustafa Yaşinses’in pasıyla Yeniboğaziçi ceza alanında topla buluşan Hasan Akkuyu topu ağlara göndererek skoru 1 – 1 yaptı.Dk. 88 GG atağında Yeniboğaziçi’nden Ramadan’ın Hasan’a yaptığı sert hareket sonrasında hakem Ramadan’a kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi ve Yeniboğaziçi karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.