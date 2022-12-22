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GG'den mucize dönüş

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AKSA Süper Lig’in 14. hafta açılış maçında Göçmenköy ile China Bazaar Gençlik Gücü karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada altı gol atılırken maç 3-3 eşitlikle sonuçlandı

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GG'den mucize dönüş
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Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, İbrahim Katmer, Özal Çağlayan
Göçmenköy: Kemal Ağrı, Mahmut İneci, Gökhan Özer, Bayram Anday, Reşit Erişik, Hüseyin Sadıklar, Bekir Yıldız(Dk.90 Ahmet), Cemal Terkan, Mustafa Gezer(Dk.46 Arda), Mustafa İnanç (Dk.65 Alattin), Samet Akrep
China Bazaar Gençlik Gücü: Kemal Bağbal, Aşkın Kavaklı(Dk.76 Emre), Abbas Osum, Erin Uluçlar, Ümitcan Babahan(Dk.55 Mahmut), Hasan Akkuyu, Sezgin Dağ, Rifat Kanıöz, Behiç Kum(Dk.62 Orhan), Turgut K. Çoban, Charlton Mashumba(Dk.62 Yaşar)
GOLLER: Dk.28 Mustafa İnanç, Dk.56 (P) Bekir Yıldız, Dk.89 Arda Sözcü (Göçmenköy) – Dk.76 Mahmut Yumuşak, Dk.90+2 (P) Hasan Akkuyu, Dk.90+5 Turgut K. Çoban (G.Gücü)
 
AKSA Süper Lig’de 14. Haftanın açılış maçında Göçmenköy ile China Bazaar Gençlik Gücü, Atatürk Stadında karşılaştılar. Düşük tempoda geçen ilk devrede Göçmenköy 28. dakikada Mustafa İnanç’ın şık golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
İkinci devrede daha hareketli bir futbol oynandı. Yapılan değişiklikler her 2 takıma da hareket kazandırırken, 56. dakikada Bekir Yıldız penaltıdan skoru 2 – 0 yaptı. 89. dakikada Arda skoru 3 – 1’e taşırken, taraftarlar maçın bittiği düşüncesiyle stattan ayrılmaya başladılar.
Ancak oyunu bırakmayan China Bazaar Gençlik Gücü’nde Hasan Akkuyu 90+3’te kendisine yapılan hareketten kazanılan penaltıyı gole çevirdi.
90+5’te ise savunmadan ileriye çıkan Turgut Kaan Çoban, mucize skoru belirleyen golü kaydetti. 3 – 3
 
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