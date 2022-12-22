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Galatasaray, tur biletini tek golle aldı

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek Son 16 Turu'na yükseldi. Sarı kırmızılıların golü 82. dakikada Gomis'den geldi. Seferovic 41. dakikada penaltı kaçırdı

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Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray ile Keçiörengücü kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı.
Karşılaşmanın 41. dakikasında Seferovic, penaltı atışından yararlanamadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 82'yi gösterdiğinde sahneye Gomis çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.
Olawoyin'in 86. dakikada vuruşunda top direkten döndü. Rashad Mohammed de90+4. dakikada boş kalede topu direğe vurdu ve Keçiörengücü aradığı golü bulamadı.
 

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Etiketler; #Galatasaray
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