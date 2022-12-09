GG'de Kemal ikinci devrede yok

ChinaBazaar Gençlik Gücü kalecisi Kemal Bağbal, ligin ikinci devresinde takımda olamayacak

ChinaBazaar Gençlik Gücü'nün sezon başında Gönyeli'den 1 Milyon TL civarında yüksek bir bedele kadrosuna kattığı file bekçisi Kemal Bağbal'ın polislik sınavını kazandığı ve 2 Ocak'ta polis okuluna gideceği öğrenildi.

6 ay eğitim görecek olan Kemal, ligin ikinci yarısında ChinaBazaar Gençlik Gücü'nün kalesini koruyamayacak.



