banner875
banner885
Driftte uluslararası şov zamanı
Driftte uluslararası şov zamanı
6 0
Salon seçme yarışları tamamlandı
Salon seçme yarışları tamamlandı
11 0
 
60 saniye yapmak ömrünüzü uzatabilir!
60 saniye yapmak ömrünüzü uzatabilir!
30 0
“Bu halk mecbur mu bu eziyeti çekip sinir olmaya?”
“Bu halk mecbur mu bu eziyeti çekip sinir olmaya?”
10 0
Cafe Down gençleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret etti
Cafe Down gençleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret etti
15 0
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
93 0
LTL'de temizlik isyanı
LTL'de temizlik isyanı
25 0
banner878
banner887

GG'de Kemal ikinci devrede yok

banner898

ChinaBazaar Gençlik Gücü kalecisi Kemal Bağbal, ligin ikinci devresinde takımda olamayacak

banner825
GG'de Kemal ikinci devrede yok
banner892
ChinaBazaar Gençlik Gücü'nün sezon başında Gönyeli'den 1 Milyon TL civarında yüksek bir bedele kadrosuna kattığı file bekçisi Kemal Bağbal'ın polislik sınavını kazandığı ve 2 Ocak'ta polis okuluna gideceği öğrenildi.
6 ay eğitim görecek olan Kemal, ligin ikinci yarısında ChinaBazaar Gençlik Gücü'nün kalesini koruyamayacak.
 
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.