GG'de Kemal ikinci devrede yok

ChinaBazaar Gençlik Gücü'nün sezon başında Gönyeli'den 1 Milyon TL civarında yüksek bir bedele kadrosuna kattığı file bekçisi Kemal Bağbal'ın polislik sınavını kazandığı ve 2 Ocak'ta polis okuluna gideceği öğrenildi.
6 ay eğitim görecek olan Kemal, ligin ikinci yarısında ChinaBazaar Gençlik Gücü'nün kalesini koruyamayacak.
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