Cihangir futbolcularından, başkana pastalı kutlama

AKSA Süper lig temsilcisi Cihangir’de kulüp başkanı Hüseyin Karavezirler’in doğum günü oyuncular ve teknik heyet tarafından kutlandı. İdman sonrası yapılan kutlama ile birlikte Başkan Karavezirler oyuncularla yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşamış oldu.

