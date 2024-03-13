GG “Borataş’la yolları ayırma nedeni takıma çok daha hakim bir teknik direktör ile çalışma isteğidir”

Osman Karamanlı başkanlığındaki China Bazaar Gençlik Gücü yönetimi, teknik direktör Mustafa Borataş ile yollarını ayırmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. China Bazaar Gençlik Gücü kulübünün açıklamaları şöyle:

“Tüm kamuoyunun dikkatine!

Çıkan haberler doğrultusunda bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Kulübümüzün sevk ve idaresi Başkan ve Yönetim Kurlumuz tarafından yapılmaktadır. Hiç bir şekilde herhangi bir futbolcu ve/veya futbolcuların antrenör beğenip, beğenmeme gibi bir lüksü yoktur.

Kamuoyunu meşgul eden Ülkemizin yetiştirdiği değerli hocalarımızdan olan Mustafa Borataş ile anlaşma imzalanmaması kesinlikle kamuoyunda lanse edildiği gibi değildir.

Sayın Borataş'ın görevinden alınmasının nedeni, takımı çok iyi takip etmiş ve takıma çok daha hakim bir teknik direktör ile çalışma isteğidir.

Bu konuda alanın karar, tamamı ile Yönetim Kurlumuzun oy çokluğuyla almış olduğu karar olup, konuyu başka yönlere çekerek köklü kulübümüzün itibarsızlaştırılması kabul edilebilir bir durum değildir.

Kulübümüz Futbol, Kadın Futbolu, Hentbol, Badminton ve Masa Tenisi branşlarında ülke sporuna katma değer katan değerli bir SPOR KULÜBÜDÜR, bir markadır!

Kulübümüzün kamuoyunda itibarsızlaştırmasını şiddetle kınıyoruz!

Kamuoyuna saygılarımız ile duyurulur.

C.B Gençlik Gücü TSK

Başkan ve Yönetim Kurulu



