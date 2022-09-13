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German Gold Akova 3 transfer birden yaptı

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German Gold Akova 3 transfer birden yaptı
BTM Birinci Ligde sezona iddialı bir kadro ile girme hedefinde olan German Gold Akova Vuda transferlerle kadrosunu güçlendirmeye başladı.
Akova, Pera Gençler Birliği’nden Erbay Cemmedo ve Mustafa Kırmızıyüz ile Yenişehir’den Ümit Özdemir’i kadrosuna kattı.
Transferlerle ilgili olarak açıklama yapan olan German Gold Akova Vuda Başkanı Şuayip Çelme her iki takım başkan ve yönetimine gösterdikleri kolaylıktan dolayı teşekkür etti.
Eray Cememdo ve Mustafa Kırmızıyüz Akova'da

Ümit Özdemir de Akova'ya transfer oldu
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