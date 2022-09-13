Turizm Bakanı Ataoğlu, Sufi Köyü projesine destek belirtti

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Ataoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi Sufi Akademi Başkanı, Sufizm ve Felsefe Akımı temsilcisi, yazar Hakan Mengüç’ün de yer aldığı bir heyeti kabul etti.Fikri Ataoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, barışı ve sevgiyi içeren Sufizm felsefesinin, sadece KKTC açısından değil, bütün dünya insanlığı için önemli bir felsefe olduğunu, KKTC’de Sufi Köyü oluşturulması projesini de desteklediğini kaydetti.Ataoğlu, ülke turizm çeşitliliğinin arttırılması bağlamında da bu projenin büyük önem arz ettiğini belirterek, “felsefesi bakımından aslında dinler üstü olarak da nitelendirebileceğimiz Sufizm, inanç turizmi kapsamında da değerlendirilmesi gereken önemli bir projedir" dedi.DP Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ise, bir süredir GAÜ bünyesinde Sufi Akademi’nin oluşması için çalışmalar yürüttüklerini, kısa süre önce de GAÜ Rektörlüğü Senato Kararı ile Hakan Mengüç’ün başkanlığında Sufi Akademisi’ni kurduklarını belirtti.Sufi akımının insanlar arası barışı savunan bir felsefe olduğuna işaret eden Akpınar, Sufizmin ülkede geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adına çalışmalar başlattıklarını belirtti.GAÜ Sufi Akademi Başkanı, Sufizm ve feslsefe akımı temsilcisi, yazar Hakan Mengüç de kabulde yaptığı konuşmasında, kitaplarının 9 dile çevrildiğini, birçok ülkeye de bu bağlamada ziyaretler gerçekleştirdiğini belirtti.Mengüç, Sufi Köyü Projesi ile hem sufizmin barış ve sevgiye dayalı felsefesini insanlara aktarmak, hem de KKTC’yi, yurt içi ve yurt dışından, Sufizm felsefesine ilgi duyan birçok insan için bir çekim merkezi haline getirme arzusunda olduklarını belirtti.