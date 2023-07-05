Cemal Yaşınses Yeşilova’dan ayrılıyor

Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’da Cemal Yaşınses takımdan ayrılıyor.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Miracle Karşıyaka’da forma giyen, devre arasında bonservisli olarak Merit Alsancak Yeşilova’ya transfer olan Yaşınses’e başka kulüplerle görüşmesi için izin verildiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon özellikle ikinci yarıda Yeşilova’nın yakaladığı çıkışta katkısı olan oyuncu, takımı adına biri kupada olmak üzere dört gol kaydetti.



