Gençlik Gücü’ne ceza yağdı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, başkanvekili Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

2 Maç: Başak Ruso (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç:Selvihan Dural (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK), Nisanur Çalışkan (Dem’sCons. Mağusa Spor Akademisi)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç:Özgecan Cesur (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç:Mine Dayı (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK)

PUMA KADINLAR LİGİ YARI FİNAL 2.MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLER

24 Haziran 2023, Cumartesi

17.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Dem’sCons.Mağusa SA-Vadili (Cenk Aras Özfuttu)

17.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-K.Kaymaklı (Serdar Gürpınar)

