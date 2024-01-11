Gençlik Gücü’nden dev alt yapı atağı

C.B. Gençlik Gücü ve Türkiye Süper Lig takımlarından Antalyaspor Kulübü arasında Kardeş Kulüp Protokolü imzalanırken, alt yapılar için işbirliği yapılması kararı alındı

Aksa Süper Ligi ikinci devre hazırlıklarını sürdürmek için Antalya’da kampta olan C. B. Gençlik Gücü Futbol A takımı önceki gün gerçekleşen toplantı sonrasında dev bir anlaşma yaparak Antalyaspor alt yapılarda işbirliği ve kardeş Kulüp antlaşması imzaladı.

Başkan Osman Karamanlı, Asbaşkanlar ZeebChoudry ve Hüseyin Reis ile sporcu sorumlusu Suat Erosal’ın hazır bulunduğu imza törenin de bir konuşma yapan Başkan Osman Karamanlı; “Böyle anlaşmaya imza koymaktan duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu kelimelerle ifade edemeyeceğim. Çocuklarımıza Antalyaspor vasıta ile böyle bir imkan sunacak olmaktan dolayı camiamız ve Yönetimimiz adına sonsuz teşekkür ederiz” dedi.

Karamanlı, Antalyaspor ile özellikle alt yapılarda yapacakları işbirliği ile G.Gücü’nün sporcu alt yapısında ciddi bir kazanım sağlayacağını ve bunun geri dönüşümünün Antalyaspor’a da fayda getireceğini” söyledi.

PROTOKOL’DE NELER VAR?

1-)A Takım, alt yapı ve temel kategorilerde turnuva düzenleme

2-)A Takım, alt yapı ve temel kategorilerde hazırlık maçı yapılması

3-)Antalyaspor tesislerinde Antrenörlük kursları düzenlemek

4-)FIFA düzenlemeleri uyarınca oyuncuların transferleri ve kiralanması

5-)Her iki kulüp arasında staj ve antrenör değişimi

6-)Eğitim programı için kulüpler kulüpler arasında staj ve oyuncu değişimi

7-)Antalyaspor tesislerinde spor kampı yapılması(Bütçe anlaşmasına dayalı)

8-)İki kulüp arasında sürekli scouting ilişkisi(ortak keşif havuzu)

9-)İki kulüp ortaklığının sosyal sayfalarda ve web sayfalarında duyurulması.

10-)Sponsorlar ve hayranlar aracılığıyla gelirleri artırma

11-)Spor danışmanlığı ve rehberliği, futbol gelişimi, koçluk eğitimi ve grubunuz ve akademileriniz için kurslar

