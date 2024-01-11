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MTG’li Doukara, Afrika Uluslar Kupası’nda oynayacak

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Mağusa Türk Gücü’nün golcü futbolcusu Souleymane Doukara, Afrika Uluslar Kupası’nda ülkesinin milli takımı Moritanya forması giyecek

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MTG’li Doukara, Afrika Uluslar Kupası’nda oynayacak
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13 Ocak – 11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve kıtanın en önemli organizasyonu olan Afrika Uluslar Kupası’nda Mağusa Türk Gücü’nün golcü futbolcusu SouleymaneDoukara’da Moritanya’da görev yapacak. MTG sosyal medyadan yaptığı şu açıklama ile futbolcusuna başarılar diledi:
“13 Ocakta başlayacak olan Afrika Kupasında Moritanya milli takımda forma giyecek olan A takım oyuncumuz SouleymadeDoukara’ya başarılar dileriz”
Doukara’nın kadrosunda yer alan Moritanya, D Grubu’nda Cezayir, Burkino Faso ve Angola ile karşılaşacak. Doukara, AKSA Süper Lig’in ilk yarısında Mağusa Türk Gücü adına 12 gol kaydetmişti.
 
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