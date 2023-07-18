Gençlik Gücü de başladı

ChinaBazaar Gençlik Gücü Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu hazırlıklarıönceki gün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Teknik direktör Derviş Kolcu yönetiminde Gençlik Gücü Kemal Deniz antrenman sahasından yapılan ilk antrenmanda yeni transferler de yer aldı.
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