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Gençlik Gücü de başladı

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Gençlik Gücü de başladı
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ChinaBazaar Gençlik Gücü Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu hazırlıklarıönceki gün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Teknik direktör Derviş Kolcu yönetiminde Gençlik Gücü Kemal Deniz antrenman sahasından yapılan ilk antrenmanda yeni transferler de yer aldı.
 
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