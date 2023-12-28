Gençliğin ateşi, Ocak’ı yaktı

Stadyum:Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Ali Özer, Mehmet Çelik, Buse Bağrıkara
C.B Gençlik Gücü: Emre Nalbant, Ali Akbulut (71.Dk Afün), Necati (46.Dk Orhan), Dumbuya, Ümitcan, İbrahim Köse (83.Dk Özgür), Hasan Akkuyu, Rifat, Muhammet, Peter (71.Dk Kaan), Turgut Kaan
Türk Ocağı: Oğuzhan, Ertaç, Serhat (65.Dk Cemal), Sillah, Hikmet, Eyyüp, Doku (72.Dk Mehmet Gürpınar), Mahmut Fansa, Mustafa Ercan, Tuğberk (80.Dk Bedirhan), İlker Tek
Goller: 11.DK Muhammet, 45 ve 70.Dk İbrahim Köse, 55.Dk Ümitcan (GG)- 4.Dk Hikmet, 29.Dk (P) Ertaç (TOL)
Aksa Süper Ligde 2023 yılının ve ilk devrenin son maçında ChinaBazaar Gençlik Gücü, Türk Ocağı’nı konuk etti.
Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan maça 2 takım da etkili başladı. Türk Ocağı henüz 4. dakikada golcüsü Hikmet ile öne geçti. 0 – 1 Bu gole 11’de Muhammet cevap verdi. 1 – 1 29. Dakikada Türk Ocağı’nın kazandığı penaltı vuruşunda Ertaç golü atarken skor 1 – 2 oldu. İlk devrenin skorunu ise 45’te İbrahim Köse belirledi. 2 – 2
İkinci devreye hızlı başlayan ChinaBazaar Gençlik Gücü, oyundan düşen Türk Ocağı karşısında 55’te Ümitcan ile skoru 3 – 2 yaptı. Tempoyu artıran ChinaBazaar Gençlik Gücü’nde İbrahim Köse 70’de skoru belirledi. 4 – 2
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