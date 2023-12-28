Gençliğin ateşi, Ocak’ı yaktı

Düşme hattındaki Türk Ocağı konuk olduğu Gençlik Gücü karşısında iki kez öne geçtiği karşılaşmada bu üstünlüğünü koruyamayınca GG sahadan 4 – 2 galip ayrılarak yükselişini sürdürürken Türk Ocağı ilk devreyi ligin dibinde tamamladı

Lefkoşa Atatürk StadıAli Özer, Mehmet Çelik, Buse BağrıkaraEmre Nalbant, Ali Akbulut (71.Dk Afün), Necati (46.Dk Orhan), Dumbuya, Ümitcan, İbrahim Köse (83.Dk Özgür), Hasan Akkuyu, Rifat, Muhammet, Peter (71.Dk Kaan), Turgut Kaan: Oğuzhan, Ertaç, Serhat (65.Dk Cemal), Sillah, Hikmet, Eyyüp, Doku (72.Dk Mehmet Gürpınar), Mahmut Fansa, Mustafa Ercan, Tuğberk (80.Dk Bedirhan), İlker Tek11.DK Muhammet, 45 ve 70.Dk İbrahim Köse, 55.Dk Ümitcan (GG)- 4.Dk Hikmet, 29.Dk (P) Ertaç (TOL)Aksa Süper Ligde 2023 yılının ve ilk devrenin son maçında ChinaBazaar Gençlik Gücü, Türk Ocağı’nı konuk etti.Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan maça 2 takım da etkili başladı. Türk Ocağı henüz 4. dakikada golcüsü Hikmet ile öne geçti. 0 – 1 Bu gole 11’de Muhammet cevap verdi. 1 – 1 29. Dakikada Türk Ocağı’nın kazandığı penaltı vuruşunda Ertaç golü atarken skor 1 – 2 oldu. İlk devrenin skorunu ise 45’te İbrahim Köse belirledi. 2 – 2İkinci devreye hızlı başlayan ChinaBazaar Gençlik Gücü, oyundan düşen Türk Ocağı karşısında 55’te Ümitcan ile skoru 3 – 2 yaptı. Tempoyu artıran ChinaBazaar Gençlik Gücü’nde İbrahim Köse 70’de skoru belirledi. 4 – 2