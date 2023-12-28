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Doğan’dan Göçmen’e tek pençe

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Süper Ligde 4 ve 5. sırayı paylaşan Doğan T. Birliği ile Göçmenköy arasındaki mücadelede Doğan, Orgil’in ilk devrede attığı golle sahadan 1 – 0 galip ayrılarak 3 puanı alarak rakibini puansal olarak yakaladı

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Doğan’dan Göçmen’e tek pençe
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Stat: Mete Adanır Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, Burak Yiğit, Emre Çevikdal
Doğan T. Birliği: Ozan Moroğlu, Ahmet Sönmez, Selim Saygı (Dk.87 Ufuk), Dever Orgill, (Dk.46 Arda Eren Metin), Joseph Dodoo, Emin Atabek, Efe Kande, Ali Savaşan, Koral Saymaz, Farouk Dadzie, (Dk.66 Mustafa Kemal), Kenan Oshan, (Dk.33 Hascan)
Göçmenköy: Kıvanç Recaioğlu, Bilal Ceylan, Reşit Erişik, İbrahim Çıdamlı, Remzi Betmezoğlu, Arda Sözcü, (Dk.67 Bekir), Samet Akrep, Mahmut İneci, (Dk.86 Hüseyin), Kadir Çetinkaya, Gime Toure, Quentin Debouto.
Gol: 22’ Orgill (Doğan Türk Birliği)
 
AKSA Süper Lig’in 15’inci haftasında Doğan Türk Birliği ile Göçmenköy karşılaştı.
Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanan mücadeleyi Doğan Türk Birliği 22’nci dakikada Dever Orgill’in kaydettiği golle 1-0 kazandı.
Göçmenköy’de ise direkten dönen toplar önemli gol fırsatları olsa da netice getirmedi.
Bu sonuçla beraber Doğan Türk Birliği ligin ilk devresini 27 puanla kapadı.
Göçmenköy de aldığı mağlubiyetin ardından aynı puanda ilk yarıyı tamamladı.
Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Doğan Türk Birliği, bölge takımlarından Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek. Göçmenköy ise Yeniboğaziçi deplasmanına çıkacak.
 
 (Fotoğraf Özgür Göksel)
 
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