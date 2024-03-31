Bostancı’da sevinen Gönyeli

Hakemler: Fehim Dayı, Özal Çağlayan, Halil Atlar
Yalova: Övgü, Hasip, Rüzgar, Mehmet Kum, Selçuk (80.Dk Hamdi), Asrın, Erkan (66.Dk Aydın), Sergülen (75.Dk Darbaz), Ali Bingöller, Mehmetali, Muhammet (80.Dk Onur)
Gönyeli: Ali Faruk, Ahmet Can, İbrahim Kaba (90.Dk Berkant), Mustafa Hacı, Kahraman, Ömer, Ahmet Eser, Cemre (65.Dk Malik), Metin, Cevdet, Yusuf Elma
Goller: 4.Dk Kahraman (Gönyeli)
Salih KARAOSMAN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Aksa Birinci Ligde 25. Hafta maçında Yalova, Gönyeli’yi konuk etti.
Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan Yalova – Gönyeli maçını Fehim Dayı yönetti. İki takım taraftarının da büyük ilgi gösterdiği maça hızlı başlayan Gönyeli, Kahraman ile 1 – 0 geçti. Golden sonra çekişmeli geçen maçta başka gol olmazken, ilk devre 0 – 1 tamamlandı.
İkinci devrede de çekişme sürerken, her 2 takım da az pozisyon üretti. Gönyeli’de Malik Sercan’ın vuruşu direkten dönerken, maç 0 – 1 tamamlandı.
(Foto: Gökhan KUZU)
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|25
|20
|4
|1
|63
|10
|53
|64
|2.
|Esentepe KKSK
|25
|13
|6
|6
|38
|27
|11
|45
|3.
|Gönyeli SK
|25
|13
|3
|9
|54
|31
|23
|42
|4.
|Yalova SK
|25
|12
|6
|7
|40
|35
|5
|42
|5.
|Binatlı YSK
|25
|12
|5
|8
|33
|29
|4
|41
|6.
|Hamitköy ŞHSK
|25
|11
|7
|7
|33
|27
|6
|40
|7.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|25
|9
|12
|4
|33
|25
|8
|39
|8.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|25
|11
|4
|10
|47
|35
|12
|37
|9.
|Düzkaya KOSK
|25
|9
|7
|9
|35
|36
|-1
|34
|10.
|Lapta TBSK
|25
|8
|6
|11
|31
|45
|-14
|30
|11.
|Mormenekşe GBSK
|25
|4
|14
|7
|29
|35
|-6
|26
|12.
|Ünimar Maraş GSK
|25
|6
|8
|11
|33
|41
|-8
|26
|13.
|Ozanköy SK
|25
|5
|11
|9
|35
|49
|-14
|26
|14.
|Geçitkale GSK
|25
|7
|4
|14
|52
|66
|-14
|25
|15.
|Girne Halk Evi
|25
|5
|6
|14
|23
|50
|-27
|21
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|25
|2
|3
|20
|16
|54
|-38
|9