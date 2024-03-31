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Bostancı’da sevinen Gönyeli

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Bostancı’da Aksa 1. Ligin play-off hattı ile 2.lik yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Gönyeli konuk olduğu Yalova’yı 1 – 0 yenerek süper lig için ümitlerini tazeledi

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Bostancı’da sevinen Gönyeli
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Stadyum:  Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Özal Çağlayan, Halil Atlar
Yalova: Övgü, Hasip, Rüzgar, Mehmet Kum, Selçuk (80.Dk Hamdi), Asrın, Erkan (66.Dk Aydın), Sergülen (75.Dk Darbaz), Ali Bingöller, Mehmetali, Muhammet (80.Dk Onur)
Gönyeli: Ali Faruk, Ahmet Can, İbrahim Kaba (90.Dk Berkant), Mustafa Hacı, Kahraman, Ömer, Ahmet Eser, Cemre (65.Dk Malik), Metin, Cevdet, Yusuf Elma
Goller: 4.Dk Kahraman (Gönyeli)
 
Salih KARAOSMAN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Aksa Birinci Ligde 25. Hafta maçında Yalova, Gönyeli’yi konuk etti.
Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan Yalova – Gönyeli maçını Fehim Dayı yönetti. İki takım taraftarının da büyük ilgi gösterdiği maça hızlı başlayan Gönyeli, Kahraman ile 1 – 0 geçti. Golden sonra çekişmeli geçen maçta başka gol olmazken, ilk devre 0 – 1 tamamlandı.
İkinci devrede de çekişme sürerken, her 2 takım da az pozisyon üretti. Gönyeli’de Malik Sercan’ın vuruşu direkten dönerken, maç 0 – 1 tamamlandı.
 
(Foto: Gökhan KUZU)
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Değirmenlik SK 25 20 4 1 63 10 53 64
2. Esentepe KKSK 25 13 6 6 38 27 11 45
3. Gönyeli SK 25 13 3 9 54 31 23 42
4. Yalova SK 25 12 6 7 40 35 5 42
5. Binatlı YSK 25 12 5 8 33 29 4 41
6. Hamitköy ŞHSK 25 11 7 7 33 27 6 40
7. M. Hacıali Yılmazköy SK 25 9 12 4 33 25 8 39
8. Dem s Cons. Çanakkale TSK 25 11 4 10 47 35 12 37
9. Düzkaya KOSK 25 9 7 9 35 36 -1 34
10. Lapta TBSK 25 8 6 11 31 45 -14 30
11. Mormenekşe GBSK 25 4 14 7 29 35 -6 26
12. Ünimar Maraş GSK 25 6 8 11 33 41 -8 26
13. Ozanköy SK 25 5 11 9 35 49 -14 26
14. Geçitkale GSK 25 7 4 14 52 66 -14 25
15. Girne Halk Evi 25 5 6 14 23 50 -27 21
16. Baf Ülkü Yurdu 25 2 3 20 16 54 -38 9
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