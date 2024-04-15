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Gençlerimiz Easter Cup’ta şampiyon oldu

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Mağusa Crows olarak Doğukan Doğu, Mehmet Aksunlar, Süleyman Devecioğlu üçlüsünden oluşan futbol tenisi takımı Güney Kıbrıs’ta düzenlenen Easter Cup Futbol Tenisi turnuvasında şampiyon oldular

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Gençlerimiz Easter Cup’ta şampiyon oldu
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Güney Kıbrıs’ta özel olarak düzenlenen Easter Cup’a katılan genç futbol tenisçilerimiz şampiyon oldu. Mağusa Crows olarak Doğukan Doğu, Mehmet Aksunlar, Süleyman Devecioğlu üçlüsünden oluşan ekibimiz şampiyon olarak çok önemli başarıya imza attı. Güney Kıbrıs’ta yılda bir kere özel olarak düzenlenen Easter Cup Futbol Tenisi turnuvasına 5 takım katıldı. Easter Cup Futbol Tenisi turnuvasına Mağusa Crows olarak katılan sporcularımız organizasyonda göstermiş oldukları üstün performansla turnuva şampiyonu olmayı başardı. 
Şampiyon sporcularımız Doğukan Doğu, Mehmet Aksunlar, Süleyman Devecioğlu kazanılan şampiyonluğu Mağusa’nın simgesi olan “Şampiyon Melekler Takımı” ve yakın zamanda zamansız kaybettiğimiz Fikri Arkıner (Fikri başkan) abilerine armağan ettiler.
Teşekkür Ettiler
Easter Cup Futbol Tenisi turnuvasına Mağusa Crows olarak katılan ve şampiyon olan sporcularımız Doğukan Doğu, Mehmet Aksunlar, Süleyman Devecioğlu, organizasyon öncesinde Mağusa Arena Spor Salonun kapıların açan Gazimağusa Belediye başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Salondan sorumlu direktör Özkan Eser, destek veren tüm sponsorlara teşekkür ettiler.   
 
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