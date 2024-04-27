Gençler son nefeste 3 puanı kaptı

Gençler Birliği konuk ettiği Göçmenköy'ü 84. dakikada Abdülaziz'in attığı golle 1 - 0 mağlup ederek play-out hattının üzerine çıktı

İskele Cumhuriyet StadıOsman Özpaşa, Cenk Aras Özfutu, Abddulkadir KaradağTolga, Sinan, Galip, Ali, Arda, Bawa, Berk, Abdulaziz, Mustafa(Osman), Bülent(Serhat), Mapuku(Ahmet): Kıvanç, Bayram(Samet), Issac(Arda), Reşit, Kadir, İbrahim, Güme Toure(Musa), Bekir, Eray(Mevlüt), Debuto.Dk. 84 Abdülaziz(Gençler Birliği)Aksa Süper Ligin 29. Hafta karşılaşmasında play-out tehlikesi yaşayan Pera L. Gençler Birliği ile rahat konumda olan Northerland Kıbrıs Kupası finalisti Göçmenköy İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın son bölümünde bulduğu golle rakibini 1 – 0 mağlup eden Gençler Birliği play-out hattının dışına çıktı.Maça her iki takımda kontrollü başlarken, ilk devrede pozisyon üretmekte zorlandılar.İkinci devrede karşılıklı ataklarla geçerken Dk. 56’da Göçmenköy’ün kullandığı serbest vuruşta İbrahim Çıdamlı’nın vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.Dk. 78. Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Bülent’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Abdüllaziz topa vurmakta gecikince defans araya girdi.Dk. 84 Göçmenköy defansının topla çıkmak isterken kaptırdığı topla buluşan Bülent güzel bir paysal defans arakasında Abdülaziz’i topla buluşturdu. Abdülaziz’de kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topa dokunarak ağlara gönderdi ve skoru 1 – 0 yaptı.Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Gençler Birliği 1 – Göçmenköy 0 şeklinde tamamlandı. Bu sonuçla Gençler Birliği puanını 37 yaparak 10. sıraya yükseldi.