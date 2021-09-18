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Gençler Sertan’la güldü

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İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan karşılaşmada Gençler Birliği konuk ettiği Görneç’i Sertan’ın son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup etmeyi başardı

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Gençler Sertan’la güldü
Stad: İskele Cumhuriyet Stadı:
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı
Gençler Birliği: Cengiz, Emir, Salih, Kadir, Osman, Mehmet(Bülent), Beşir Ndiaye(Erhan), Berk, Yıldıray(George), Ahmet Kara, Sertan.
Görneç: Hasan Bilal, Hacı, Ertunç(Mustafa Emin), Mustafa Özbek, İsrafil(Levent), Barış, İsmet, Volkan(Mehmet Özsoy), Abdurrahman, Mehmet, Fırat
 
AKSA 1. Lig’in ilk haftasında karşı karşıya gelen Gençler Birliği ile Görneç arasındaki mücadeleyi ev sahibi Gençler Birliği 2-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı.
İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan karşılaşma Gençler Birliği erken gol buldu.

Dk. 8 Gençler Birliği takımının kullandığı kornerde Görneç ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Ahmet Kara’nın şutunda Görneç oyuncusunun eline çarpan topu hakem Şakir Azizoğlu penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Emir topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

Dk. 35 Görneç atağında G.Birliği defansı arkasına atılan topa hareketlenen Fırat topla rakibinden  kurtulmaya çalışırken gençler Birliği futbolcusu Kadir’in eliyle müdahalesi sonucunda hakem yine penaltı noktasını gösterdi. Görneç takımından Abdurrahman’ın kullandığı penaltıda top ağlarla buluşunca skor 1-1 oldu.
Dk. 82 Görneç futbolcusu Fırat ile Gençler Birliği futbolcusu Sertan’ın mücadelesinde topu kapan Sertan Görneç ceza yayı üzerinde sert ve düzgün bir vuruşla topu sağ köşeden ağlarla buluşturarak skoru belirledi. Gençler Birliği 2- Görneç 1.
 
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