Gençler Sertan’la güldü

İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan karşılaşmada Gençler Birliği konuk ettiği Görneç’i Sertan’ın son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup etmeyi başardı

AKSA 1. Lig’in ilk haftasında karşı karşıya gelen Gençler Birliği ile Görneç arasındaki mücadeleyi ev sahibi Gençler Birliği 2-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı.İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan karşılaşma Gençler Birliği erken gol buldu.Dk. 8 Gençler Birliği takımının kullandığı kornerde Görneç ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Ahmet Kara’nın şutunda Görneç oyuncusunun eline çarpan topu hakem Şakir Azizoğlu penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Emir topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.Dk. 35 Görneç atağında G.Birliği defansı arkasına atılan topa hareketlenen Fırat topla rakibinden kurtulmaya çalışırken gençler Birliği futbolcusu Kadir’in eliyle müdahalesi sonucunda hakem yine penaltı noktasını gösterdi. Görneç takımından Abdurrahman’ın kullandığı penaltıda top ağlarla buluşunca skor 1-1 oldu.Dk. 82 Görneç futbolcusu Fırat ile Gençler Birliği futbolcusu Sertan’ın mücadelesinde topu kapan Sertan Görneç ceza yayı üzerinde sert ve düzgün bir vuruşla topu sağ köşeden ağlarla buluşturarak skoru belirledi. Gençler Birliği 2- Görneç 1.