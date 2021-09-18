Şans bu kez Lefkoşa'ya güldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 71399 numaralı bilete isabet etti.Talihli bilet, Lefkoşa bayilerimizden Serdar Kumru tarafından satıldı.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 19 Eylül 2021 itibarıyla satışa sunulacaktır.
350,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
71399
20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
65912
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11435
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
44461
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04906
07496
26738
32141
64623
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06705
10443
32358
37392
43160
46294
53374
65564
66554
75981
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06002
09163
13627
19724
21579
32165
41921
62905
76515
77900
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02936
13059
26172
26187
32711
34527
43324
45163
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53332
61226
66355
66540
78067
78260
350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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31399
41399
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71299
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75399
76399
77399
78399
79399
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
058
784
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
23
43
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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