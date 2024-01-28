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Gençler, Kartal avladı

Pera L. Gençler Birliği ikinci devrenin ilk maçında konuk ettiği Yenicami’yi her iki devrede bulduğu gollerle 4 – 2 mağlup ederek hem iyi bir başlangıç yaptı hem de alt sıralardan uzaklaşma adına moral buldu

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Gençler, Kartal avladı
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Stat: İskele Cumhuriyet Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Serdar Gürpınar, Arif Malek
Pera L. Gençler Birliği: Tolga, Sinan, Osman, Galip, Mehmetali(İsmet), Bawa, Berk, Abdulaziz, Mustafa(Mehmet), Bülent(Serhat), Mapuku(Ahmet)
Yenicami: İdris, Hasan, Kaan(Hüseyin Arifoğlu), Hüseyin Paşa(Karan), Mahmut, Yakup, Görkem, Ali(Tunç), Barış(Doğukan), Uzochukwu, Abaka
Goller: Dk. 7 Abdulaziz, Dk. 41 Bülent, Dk. 54 Mustafa, Dk. 61 Mapuku (P. Gençler Birliği), Dk. 16 Hasan Kanlı, Dk. 88 İsnet (Kendi Ka.)(Yenicami)
 
İBRAHİM DALOĞLU
Aksa Süper Ligin 16. Hafta mücadelesinde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Pera L. Gençler Birliği ile orta sıralarda yer alan Yenicami İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşılaştı.
Oldukça tempolu ve mücadeleci geçen karşılaşmada ev sahibi Gençler Birliği her iki devrede bulduğu gollerle rakibini 4 – 2 mağlup ederek ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmış oldu.
Dk. 7 Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında sağ kanatta topla buluşan Abdülaziz hızla Yenicami ceza alana girerek şutunu attı ancak kaleci topu kornere çeldi. Kullanılan kornerde ceza alanında oluşan karambolde son olarak topla buluşan Abdulaziz topu ağlara gönderdi. 1-0
Dk. 16 Yenicami'nin kazandığı korner atışında yapılan ortaya arka direkte iyi yükselen Hasan Kanlı güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-1
Dk. 41 Gençler Birliği'nin sağ kanattan gelişen atağında Yenicami ceza sahası içine yapılan ortada topla buluşan Abdülaziz'in şutunda defanstan seken topla buluşan Bülent sağ ayağıyla vuruşunda top ağlara gitti. 2-1
Dk. 54 Gençler Birliği atağında Yenicami ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa İnanç  plase bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 3 – 1 yaptı.
Dk.61 Orta alanda topla buluşan Gençler Birliği'nin yeni transferi Mapuku topla çalımlarla hızla Yenicami ceza sahasına yaklaştı. Bülent'le yaptığı verkaç sonrasında Mapuku güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 4 -1
Dk. 88 Yenicami atağında Gençler Birliği ceza sahasına yapılan ortada oyuna yeni giren İsmet ters bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 4 – 2 oldu.
 
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