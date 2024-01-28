Yine kaza, yine ölüm

Yonca Kavşağı ile Ercan Kavşağı yolunda Ölümle Neticelenen Trafik Kazası meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre saat 18.00 sıralarında Yonca Kavşağı - Ercan Anayolunun 3. Kilometresinde, Mustafa KAYA (E-55), yönetimindeki VJ 420 plakalı van araç ile yolun solunda bulunan isimsiz tali yoldan dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada, anayol üzerinde Ercan istikametine doğru seyreden Çağrı MİRALAY (E-25) yönetimindeki GR 005 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan GR 005 plakalı araç akasya ağaçlarına çarpıp durfu. Kaza sonucu GR 005 plakalı araç sürücüsü Çağrı MİRALAY olay yerinde yaşamını yitirdi. VJ 420 plakalı araç sürücüsü Mustafa KAYA tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.