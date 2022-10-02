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Gençler, İskele’ye mutlu döndü

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AKSA Birinci ligin önemli karşılaşmasında Pera Larnaka Gençler Birliği deplasmanda zorlu rakibi Düzkaya’yı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu

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Gençler, İskele’ye mutlu döndü

YER: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu

HAKEMLER: Zekai Töre, Sertan Alkın, Yusuf Bakar

DÜZKAYA: Ali, Uğur, Serkan, Yunus Emre, Berkant, Uğurcan, Barış, Hüseyin, Ahmet, Umut, Hasan.

PERA LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ: Cengiz, Emir, Selkan, Sertan, Ertan, Berk, Barın, Abdulaziz, Olgun, Mehmet Ali, Kadir.

GOLLER: DK 5 Yunus Emre(Düzkaya). DK 15 Abdulaziz, DK 85 Sertan(Pera Larnaka Gençler Birliği).

Aksa Birinci Ligin önemli maçında Pera Larnaka Gençler Birliği deplasmanda Düzkaya’yı 2-1 yenmeyi başardı. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan maçın henüz başında 6. dakikada Düzkaya Yunus Emre Bal’ın golüyle 1-0 öne geçti. 15. dakikada ise Abdülaziz Köse’nin golüyle skora denge geldi. İlk devre bu skorla tamamlandı. Maçın son bölümünde ise 85. dakikada Sertan Kurukafa’nın gölüyle kırmızı siyahlı ekip galibiyete uzandı.

Fotoğraflar: Richard Beale

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