Baf'ta büyük yangın

Baf'a bağlı Çada-Galepya köyleri arasında bugün öğle saatlerinde erişimi kolay olmayan bir bölgede yangın çıktı.

Sigma Live internet sayfasına göre, yangın söndürme çalışmalarına 7 itfaiye aracının yanı sıra iki helikopter, iki de uçak olmak üzere 4 hava unsuru da katılıyor.

Haberde bölgede kuvvetli rüzgarın estiği, yangının erişimi zor olan bir alanda olmasına bağlı olarak yaklaşımda güçlükler çekildiği ifade edildi.