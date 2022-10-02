Baf'ta büyük yangın

Baf'a bağlı Çada-Galepya köyleri arasında bugün öğle saatlerinde erişimi kolay olmayan bir bölgede yangın çıktı.
Sigma Live internet sayfasına göre, yangın söndürme çalışmalarına 7 itfaiye aracının yanı sıra iki helikopter, iki de uçak olmak üzere 4 hava unsuru da katılıyor.
Haberde bölgede kuvvetli rüzgarın estiği, yangının erişimi zor olan bir alanda olmasına bağlı olarak yaklaşımda güçlükler çekildiği ifade edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.