Gençler Birliği’nde yeni başkan Menteş onay aldı

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, genel kurulunda tek başkan adayı olan Metin Menteş oy birliği ile başkanlığa seçildi

Aksa 1. Ligin kırmızı siyahlı ekibi Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nde Rıfat Berkel’in başkanlıktan istifası nedeni ile 1 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 19:30’da toplanan genel kurulda tek aday olan Metin Menteş oy birliği ile başkanlığa seçildi.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, İskele Ecevit Meydanı’nda bulunan kulüp binasının açık alanında pandemi kurallarına uyarak düzenlene genel kurulu divanın oluşumu ile başladı. Divan başkanlığına İlker Züğürt oy birliği ile getirilirken divan üyeliklerine de Hüseyin Öztörel ve Hüseyin Özdemir seçildi. Genel Kurulda faaliyet raporunu okuyan asbaşkan Cem Kanat kulübün oynanmayan sezonda yaptığı alt yapı yatırımlarını ve faaliyetlerini üyelerin bilgisine getirdi. Ardından Mali raporu diğer asbaşkan olan Mustafa Kabasakal üyelerin onayına sundu. Mali raporun oy birliği ile aklanmasından sonra başkanlık seçimine geçildi.

Genel kurulda tek aday olan Metin Menteş yeni dönemde Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanlığına oy birliği ile getirildi.

Kulüp başkanlığı görevini devralan Başkan Metin Menteş kendinden önceki başkan Rıfat Berkel’e teşekkür plaketi sundu. Berkel’e ayrıca tüm sporcuların imzalarının bulunduğu forma da hediye edildi.

Başkanlık görevine seçilen Metin Menteş yaptığı teşekkür konuşmasında yatırımların devam edeceğini takımın ise yeni sezona hazırlıklarını son hızla sürdürdüğünü kaydetti. Yeni dönemde kırgınlıkların geride bırakılacağını ve kulübün camia ile bütünleşip yolunu emin adımlarla yürümeye devam edeceğini belirtti ve genel kurula katılanlara teşekkür etti.



