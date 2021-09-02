Avrupa Komisyonu Lefkoşa Temsilciliği Başkanı Zambarta göreve başladı

Avrupa Komisyonu Lefkoşa Temsilciliği Başkanı Myrto Zambarta dün görevine başladı.

Avrupa Komisyonu Lefkoşa Temsilciliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zambarta, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in siyasi yetkisi altında Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs'taki resmi temsilcisi olarak görev yapacak.

Açıklamaya göre, Kıbrıs uyruklu olan Zambarta, 15 yıldan uzun bir süredir Avrupa Komisyonu’nda çalışıyor, uluslararası ticaret, yatırım, insani yardım ve kriz yönetimi konuları başta olmak üzere çeşitli Avrupa Birliği (AB) politika alanlarında derin bilgiye sahip.

Zambarta’nın, önceki pozisyonları nedeniyle, yönetim fonksiyonlarında ve temsil ve uluslararası müzakere görevlerini üstlenmede önemli deneyimi var.

Zambarta, 2017'den beri Ticaret Genel Müdürlüğü'nde Çok Taraflı İşlerden ve Dünya Ticaret Örgütü'nden sorumlu Birim Başkanı olarak görev yapıyordu. Eski görevlerinden bazılarında Ticaret Genel Müdürlüğü'nde Hizmetlerden Sorumlu Birim Başkan Yardımcısı (2015-2017) ve İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Stylianides’in Kabine Üyesi (2014-2015) olarak görev yaptı.

Cambridge Üniversitesi Hukuk bölümünden mezun olan Zambarta, Londra Üniversitesi'nden Bankacılık ve Finans Hukuku ve Finans alanında yüksek lisans derecesi aldı.