BTM 2. Lig’de haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 1-2 Temmuz 2023 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;



KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

2 Maç: Veli Zekeriya Yıldırım (Alaniçi YSK), Umuthan Yazıcı (Bafra SK), Ali Bayır (Çayönü SK), Mustafa Okur (Dilekkaya ASK)

1 Maç: Kemal Cangül (Taşkent SK), Erdi Haşimoğulları (Yeniceköy ZSK), İbrahim Arcanlı (Çayönü SK), Arif Emre Yakupoğluları (Gaziköy SK)



TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

2 Maç: İlhan Topal (Halil FalyalıKumyalı), Yunus Emre Yılmaz (Yedikonuk)



4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Emin Günal (Alayköy SKKD), Şaban Porsnok (Dilekkaya ASK), Hasan Uzun (Ağırdağ Boğaz TSK), Salih Özdoğanoğlu (Gaziveren SK), Mustafa Karabetca (Yedidalga Aksu SK), Turgay Sütçüoğulları (Serdarlı GB), Bayram Temel (Ergazi GSK)



BTM KURULU KARARLARI

1) 1.07.2023 tarihinde Akova Stadında Alaniçi YSK – Tatlısu Seracılar GSK arasında oynanan İktisatbank BTM 2.Lig 8.Grup 4.hafta müsabakasında Alaniçi YSK taraftarlarının sahaya girerek, Tatlısu Seracılar GSK oyuncusunu darp etmelerinden dolayı DT 44 ve DT 52 maddelerine aykırı hareket ettikleri müsabaka raporlarında tespit edilmiş ve Alaniçi YSK takımına DT 44 1 (b) uyarınca 2.500 TL (İki Bin Beş Yüz TL) ve DT M.52/4 uyarınca 2.500 TL (İki Bin Beş Yüz TL), toplamda 5.000 TL (Beş Bin TL) para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) 02.07.2023 tarihinde Kaplıca Emre Genç Stadında Yedikonuk SK – Halil FalyalıKumyalı SK arasında oynanan İktisatbank BTM 2.Lig 12.Grup 4. Hafta müsabakasında Halil FalyalıKumyalı SK seyircilerinin sahaya atılan pet şişler nedeniyle, DT M.52/3 aykırı hareket etmiş olup, DT M.52/3 uyarınca 2.500 TL para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.



