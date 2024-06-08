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Gençler Birliği’nde Kemal Boyacı resmen aday

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Gençler Birliği’nde Kemal Boyacı resmen aday
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Aksa Süper Ligin döğe bölgesi ekibi L. Gençler Birliği’nde 12 Haziran’da yapılacak olan genel kurul için şu anki yönetimde yer alan Kemal Boyacı resmen adaylık başvurusu yaptı.
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nde mevcut yönetim, Kemal Boyacı başkanlığında yola devam kararı verirken, Perşembe günü adaylık başvurusunda bulundu.
Kemal Boyacı ve ekibi yaptığı değerlendirmede önümüzdeki dönemde tesisleşme ve alt yapılarda önemli hamleler yapmak, futbolda ve basketbolda yakalanan ortamın devamlılığını hedefleyecek. Yapılan birçok istişare sonunda branşlarda ilerleme kararı verildi. Kemal Boyacı değerlendirme sürecinde ekibin birçok iş insanı ile de istişareler yaptıklarını belirtirken, tüm camiaya kulübün çalışmalarına katkı sunmaya çağrısı yaptı.
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 2023 – 2024 Futbol sezonunda Aksa Süper Ligi 8. sırada tamamlamıştı. Diğer yandan kulüp basketbolda Açılış Kupasını kazanarak sezona başlamış ve Extend Büyük Erkekler Liginde lider durumda bulunuyor. Kulübün yüzme branşında rekorlar kıran her yarışmada madalyalar kazanan birçok lisanslı sporcusu ile birlikte çalışmaları devam ederken, kulüp badminton branşında da faaliyetlerini sürdürüyor.
 
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