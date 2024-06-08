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Düzkaya’ya antrenman sahası için çalışmalar başladı

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Düzkaya’ya antrenman sahası için çalışmalar başladı
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Aksa Birinci Lig kulüplerinden Düzkaya’ya antrenman sahası kazandırmak için çalışma başladı.
Çatalköy-Esentepe Belediyesi bünyesinde yapılan çalışmalar tam gaz devam ediyor. Düzkaya antrenman sahasının sulama sistemi ve aydınlatma çalışmaları başladı. Düzkaya antrenman sahasının yapılmasının ardından ise Nihat Bağcıer Stadının zemin yenileme ve elektrik tesisatını yenilemek için çalışmalar başlatılacak. Çatalköy Esentepe Belediyesi söz konusu yatırımları Spor Dairesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek
 
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