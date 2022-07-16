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Gençler Birliği sezon öncesi performans testlerini yaptı

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Gençler Birliği futbol takımı sezon öncesi performansa yönelik fiziksel check-up testlerini başarıyla tamamladı

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Gençler Birliği sezon öncesi performans testlerini yaptı
AKSA 1. Lig ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü sezon öncesi performansa yönelik Fiziksel check-up testlerini başarı ile tamamladılar.
Physioworld Fizik Tedavi Rehabilitasyon & Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde futbolcular testlerini yaparken, sezon öncesi ve sezon içerisinde de testlerin, futbolcuların antrenman kalite ve düzeylerini artırmaya yönelik olarak devam edeceği belirtildi.
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