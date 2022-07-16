banner762
banner815
Nefes artık melek oldu
Nefes artık melek oldu
90 0
Tüm zamanların en büyük CR-V'si geldi
Tüm zamanların en büyük CR-V'si geldi
13 0
 
Piercing hayatına mal oldu
Piercing hayatına mal oldu
73 0
“Şeytan taşlamak isteyen işi bitince taşlasın”
“Şeytan taşlamak isteyen işi bitince taşlasın”
23 0
Covid belirtileri güncellendi
Covid belirtileri güncellendi
97 0
Kum zambakları yok oluyor
Kum zambakları yok oluyor
30 0
Kaymaklı’dan yeni sezona merhaba
Kaymaklı’dan yeni sezona merhaba
58 0
banner797

Lider yoluna devam

banner476

banner825
Lider yoluna devam
İktisatbank BTM 2. Lig 1. Grup lideri Gayretköy konuk olduğu Yedidalga Aksu’yu mağlup etmeyi başararak liderliğini sürdürdü.
Denizli Bilal İyigün Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Berk Bağrıkara’nın yaptığı Yedidalga Aksu – Gayretköy karşılaşmasının ilk devresi 0-0m eşitlikle tamamlandı.
İkinci devrede baskısını artıran Gayretköy 80. Dakikada Hüseyin Akkurt’un ayağından bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı. Gayretköy’de 60. dakikada Okay kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.