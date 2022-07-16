Lider yoluna devam

İktisatbank BTM 2. Lig 1. Grup lideri Gayretköy konuk olduğu Yedidalga Aksu’yu mağlup etmeyi başararak liderliğini sürdürdü.

Denizli Bilal İyigün Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Berk Bağrıkara’nın yaptığı Yedidalga Aksu – Gayretköy karşılaşmasının ilk devresi 0-0m eşitlikle tamamlandı.

İkinci devrede baskısını artıran Gayretköy 80. Dakikada Hüseyin Akkurt’un ayağından bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı. Gayretköy’de 60. dakikada Okay kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

