Gençler Birliği kurtardı, Yenicami play-out’ta

Disiplin Kurulu Alsancak Yeşilova – Pera Larnaka Gençler Birliği maçında Alsancak Yeşilova’yı statüye uygun olmayan oyuncuyu kadroya aldığı için hükmen mağlup saydı, maçın skorunun Pera Larnaka Gençler Birliği lehine 3-0 tescil etti. Bu sonuçla Gençler Birliği puanını 40 yaptı. Yenicami ise 38 puanla Play-out’un içerisine geriledi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, AKSA Süper Lig’in 30’uncu haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan Alsancak Yeşilova – Pera Larnaka Gençler Birliği maçında Alsancak Yeşilova’yı statüye uygun olmayan oyuncuyu kadroya aldığı için hükmen mağlup saydı, maçın skorunun Pera Larnaka Gençler Birliği lehine 3-0 tescil edilmesi kararlaştırıldı. Böylelikle Play-out’a kalan Gençler Birliği aldığı 3 puanla bu potadan çıktı, Yenicami Play-out hattına girdi.

Cumartesi oynanan maçta Alsancak Yeşilova, yerli yabancı statüyü henüz kazanmayan Tamer Cem Haddur’u maç kadrosuna almıştı. 1-1 tamamlanan müsabaka sonrasında Pera Larnaka Gençler Birliği normal sezonu Play-out potasında tamamlamıştı. Söz konusu durumun ortaya çıkması sonrasında bugün konu ile ilgili hareketli saatler yaşandı.

İskele ekibi Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na itiraz dilekçesi sundu. KTFF Soruşturma Merci konuyu hemen Disiplin Kurulu’na sevk etti. Disiplin Kurulu yaptığı toplantının ardından Alsancak Yeşilova’yı hükmen mağlup sayarken, 3-0 galip sayılan Pera Larnaka Gençler Birliği puanını 40 yaptı ve Play-out potasının dışına çıktı. Yenicami ise 38 puanla Play-out’un içerisine geriledi.

KTFF Disiplin Kurulu konuyla ilgili kararını şöyle duyurdu:

1) 20960 maç numarasıyla AKSA Süper Lig’de 30. haftada oynanan Alsancak Yeşilova SK – Pera L. Gençler Birliği SK karşılaşması ile ilgili olarak Pera L. Gençler Birliği’nin ilgili karşılaşmasıyla alakalı olarak yaptığı itiraz sebebiyle müsabaka DS-21/2023-2024 numaralı sevk kararı ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Pera L. Gençler Birliği tarafından KTFF Yönetim Kuruluna yapılan itirazda 01/05/2024 tarihinde Alsancak Yeşilova Spor Kulübü ile oynadıkları maçta Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nün 119236 lisans numaralı Jimmy Mwanga, 118874 lisans numaralı Marcel Aubin Adja ve 116665 lisans numaralı Tamer Cem Haddur’un Müsabaka Talimatının 24( e) maddesine aykırı olarak maç varakasına yazıldığı ve/veya müsabaka isim listelerine üç yabancı ve/veya TC statüsünde futbolcu yazılarak KTFF Müsabaka Talimatı 24 ( e)’nın ihlalinden ötürü Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nün hükmen yenik sayılmasını talep etmiştir.

Pera L. Gençler Birliği’ni temsilen Kulüp As Başkanı Cem Kanat ve kulüp Avukatı Hüseyin Kırsaç 04/05/2024 tarihli itiraz dilekçelerinde belirtilen iddialarını yinelemişlerdir. Aleyhine şikâyet te bulunulan Alsancak Yeşilova Spor Kulübü, gerek yazılı gerekse kulüp Başkanı’nın sözlü savunmasında Tamer Cem Haddur isimli 116665 lisans numaralı futbolcunun 8 yaşından itibaren kulüp oyuncusu olduğu, ilgili futbolcunun yedek kadroya yazılmasının altyapıdan beridir oyuncuları olan futbolcunun KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatının 11 ( H) maddesinde yer alan 3 sezonluk lisans işlemi kuruluna takılmayacağı inancı ile yazıldığını belirterek, hata yapıldığını kabul ederek Kurulumuzdan özür dilemiştir.

KTFF Yönetim Kurulu 26.05.2023 tarihinde “2023-2024 futbol sezonundan geçerli olmak üzere Süper Lig’de tescilli takımların en fazla 2 (İki) Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Transfer İşlemi yapabileceklerine karar vermiştir. 02.05.2024 tarihinde oynanan futbol müsabakasından takım listesinde yer alan 119236 lisans numaralı Jimmy Mwanga ve 118874 lisans numaralı Marcel Aubin Hdja’nın yabancı statüsünde yer aldığı noktasında ihtilaf yoktur ve Kurulumuz da bu yönde tespitte bulunur.

116665 lisans numaralı Tamer Cem Haddur’ın ilk lisansı 21.01.2022 tarihinde verilmiş olup, statüsü TC olarak belirlenmiştir. 2021-2022 sezonunu takip eden 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında da ilgili futbolcunun statüsünün TC olduğu görülmektedir. KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil talimatının 11. Maddesinin A fıkrası aynen şöyledir:

“Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ailelerin çocukları için anne veya babasının çalışma izni ile yasal yollardan yerleşik 01.01.2006 ve sonraki yıllarda doğmuş olan çocuklar için lisans çıkarttıkları tarihten itibaren üç sezon lisansı bulunan ve her sezon için en az 10 resmi müsabakaya katılan A2 ve/veya alt lig futbolcuları, kendi liglerinin “A” takımlarındaki müsabakalara katılmak suretiyle yerli statü elde etmiş sayılacaklardır.”

Özetle, KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatının 11. Maddesinin H fıkrasına göre TC statüsünde olan bir futbolcunun yerli statü elde edebilmesi için üç sezon lisansı bulunması ve her sezon için en az 10 resmi müsabakaya katılması gerekmektedir. 116665 lisans numaralı Tamer Cem Haddur 2021 sezonunda 20, 2022-2023 sezonunda 45 ve 2023-2024 sezonunda 36 müsabakaya katılmıştır. Dolayısıyla ilgili futbolcunun yerli statüsünü elde edebilmesi için üç sezon lisansının bulunmasına ilişkin kriteri yerine getirip getirmediğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatının 2. Maddesinde ’Sezon ’un tanımı 01 Temmuz – 30 Haziran arasını anlatır. İbaresi yer almaktadır.

Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimat 2. maddesini yer alan sezon tanımı ve 11. Madde’nin H fıkrası birlikte değerlendirildiğinde, bir futbolcunun yerli statüsünü elde edebilmesi için üç sezon boyunca lisansı bulunması gerekmektedir. Bir başka anlatımla ilgili futbolcunun yerli statüsüne geçebilmesi için üç sezon kriterlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

116665 lisans numaralı Tamer Cem Haddur ile ilgili olarak KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil talimatının 11. Maddesinin A fıkrasında yer alan üç sezon lisans bulunmasına ilişkin kriterin yerine getirilmediği Kurulumuza tespit edilmiştir.

Yine KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil talimatının 4 maddesinin C fıkrasına göre futbolculara KTFF tarafından açıklanan transfer dönemleri dışında herhangi bir lisans çıkarılması mümkün değildir. Statü değişikliğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından statü değişikliğinin de ayni madde altında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Sezon başında lisans çıkarılması esnasında her futbolcu lisansının hangi statü de olduğu kulüpler tarafından beyan usulü ile belirlenmektedir, her bir futbolcu için KTFF’nın resmi web sayfasında ilgili futbolcunun statüsü de açıkça ilan edilmektedir.

Yukarıda da belirtildiği üzere 116665 lisans numaralı Tamer Cem Haddur’un statüsü 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için TC olarak ilan edilmiştir. Dolayısıyla, 116665 lisans numaralı Tamer Cem Haddur ilan edilen statüsünde 2023-2024 sezonu tamamlanmadan bir değişiklik yapılamamaktadır. KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil talimatının 4 maddesinin C fıkrası ve 116665 lisans numaralı Tamer Cem Haddur’un ilan edilen statüsü göz önünde bulundurulduğunda 2023-2024 sezonunda TC yani yabancı statüsünde olduğu görülmektedir.

KTFF Müsabaka talimatının 24. Maddesinin e) fıkrasında yer alan ‘ müsabaka isim listesinde, yabancı uyruklu futbolcuların, KTFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması durumunda ilgili kulübün hükmen yenik sayılması gerekmektedir.

Yukarıda yaptığımız tespit ve bulgular ışığında 116665 lisans numaralı Tamer Cem Haddur’ın yerli statüsünde olmadığı ve yabancı statüsünde olduğuna karar veririz.

Dolayısıyla, Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nün KTFF tarafından belirlenen iki (2) profesyonel yabancı uyruklu futbolcu kriterleri üzerinde 3 yabancı futbolcuyu müsabaka isim listesine yazdığına karar verilir.

Sonuç olarak Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’ne KTFF Müsabaka talimatının 24. Maddesi (e) fıkrası uyarınca Hükmen Yenik sayılmasına ve 25 (4) uyarınca ilgili maçın Alsancak Yeşilova SK: 0 – Pera L. Gençler Birliği SK: 3 olarak tescil edilmesine karar verilir.