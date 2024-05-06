Basketbolda yayıncı kuruluştan yenilikler

Basketbol Federasyonu’nun resmi yayıncı kuruluşu Kuzey Kıbrıs Tv salona yeni kameralar yerleştirdi.

Aykut Aksu yönetiminde bu sezon basketbol Federasyonu ile iş birliğine giden Kuzey Kıbrıs Tv yaptığı kaliteli yayınlara ek olarak Spor Dairesi’nden izin alarak Atatürk Spor Salonu’na tepe kamerası ve scorboard’un olduğu yere kamera monte etti.

MARMARA, KADINLAR LİGİ’NDEN ÇEKİLDİ

Öte yandan Savoy Marmara, Extend Kadınlar Ligi’nden çekildiğini Basketbol Federasyonu’na iletti.

Kulübün Basketbol Şube Sorumlusu Serkan Hastürer, geçtiğimiz hafta Basketbol Federasyonu’na yazı göndererek takım oluşturamaması nedeniyle bu sezon Kadınlar Ligi’nden çekildiklerini bildirdi.

