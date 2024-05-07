Ahmet Sami Topcan Kupası sahibini buluyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Ahmed Sami Topcan Kupası bu akşam sahibini buluyor.İskele Cumhuriyet Stadı’nda AKSA A2 Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile AKSA A2 1.Lig şampiyonu Miracle Değirmenlik’i karşı karşıya getirecek karşılaşma saat 19.30’da oynanacak.Kupa’nın geçen yılki sahibi Mağusa Türk Gücü’nü 3-1 mağlup eden Yeniboğaziçi olmuştu.