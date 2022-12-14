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Gençler Birliği A2’de Civisilli’yle yollar ayrıldı

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Gençler Birliği A2’de Civisilli’yle yollar ayrıldı
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Pera Larnaka Gençlerbirliği A2 Takımı Antrenörü Doğuş Civisilli ile yollar ayrıldı.
A2 1.Lig'in güçlü ekiplerinden Pera Larnaka Gençlerbirliği'nde genç çalıştırıcı Doğuş Civisilli ile yollar ayrıldı. Pera Larnaka Gençlerbirliği, Doğuş Civisilli ile birlikte 12 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken 3 kez de yenilerek 25 puan toplamış ve lider Yeniboğaziçi'nin 6 puan gerisinde 2'nci sırada yer bulmuştu.
 
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