Aksa Liglerinde 13. Hafta Cumartesi başlayacak

Aksa Futbol Liglerinde 13. Hafta karşılaşmalarının programı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Aksa Süper Lig’de 4 maç Cumartesi 4 maç ise Pazar günü oynanacak. Haftanın önemli maçı olan Miracle Değirmenlik – Yenicami karşılaşması Pazar günü Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanacak.
Öte yandan Aksa 1. Lig’de de 4 maç Cumartesi, 4 maç ise Pazar günü oynanacak. 1. Lig lideri Miracle Karşıyaka’nın konuk olacağı Esentepe’yle mücadelesi cumartesi günü oynanacak.
AKSA SÜPER LİG
17 Aralık 2022, Cumartesi
14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Göçmenköy
14.00 K.KaymaklıŞht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Yonpaş Dumlupınar
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Doğan T.Birliği
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Mesarya
18 Aralık 2022, Pazar
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Yenicami
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-MeritA.Yeşilova
14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Hamitköy
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Cihangir
AKSA 1.LİG
17 Aralık 2022, Cumartesi
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Miracle Karşıyaka
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-M. HacıaliYılmazköy
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Dörtyol
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Yenierenköy
18 Aralık 2022, Pazar
14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Yeniboğaziçi
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Düzkaya
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Binatlı
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Pera Gençler Birliği
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