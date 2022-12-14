Aksa Liglerinde 13. Hafta Cumartesi başlayacak

Aksa Futbol Liglerinde 13. Hafta karşılaşmalarının programı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Aksa Süper Lig’de 4 maç Cumartesi 4 maç ise Pazar günü oynanacak. Haftanın önemli maçı olan Miracle Değirmenlik – Yenicami karşılaşması Pazar günü Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanacak.

Öte yandan Aksa 1. Lig’de de 4 maç Cumartesi, 4 maç ise Pazar günü oynanacak. 1. Lig lideri Miracle Karşıyaka’nın konuk olacağı Esentepe’yle mücadelesi cumartesi günü oynanacak.



AKSA SÜPER LİG

17 Aralık 2022, Cumartesi

14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Göçmenköy

14.00 K.KaymaklıŞht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Yonpaş Dumlupınar

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Doğan T.Birliği

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Mesarya

18 Aralık 2022, Pazar

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Yenicami

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-MeritA.Yeşilova

14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Hamitköy

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Cihangir



AKSA 1.LİG

17 Aralık 2022, Cumartesi

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Miracle Karşıyaka

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-M. HacıaliYılmazköy

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Dörtyol

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Yenierenköy

18 Aralık 2022, Pazar

14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Yeniboğaziçi

14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Düzkaya

14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Binatlı

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Pera Gençler Birliği

