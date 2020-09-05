Genç yetenek Kartal oldu

K-PET Süper Lig ekibi Yenicami, Yonpaş Dumlupınar’dan genç yetenek Ali Bayır’ı bonservisi ile birlikte kadrosuna kattı.

Yonpaş Dumlupınar’ alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon zaman zaman A Takımda da forma şansı bulmaya başlayan 18 yaşındaki genç yetenek Ali Bayır, Mehmet Altın karşılığında bonservisi ile Yenicami’ye verildi.

