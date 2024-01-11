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Genç Kızlarda şampiyon LTL

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Genç Kızlarda şampiyon LTL
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Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Liselerarası Futbol Genç Kızlarda şampiyon Lefkoşa Türk Lisesi oldu.
Lise genç kızlarda Lefkoşa Türk Lisesi (LTL), Lapta Yavuzlar Lisesi’ni (LYL) 4-0, mağlup ederek şampiyonluğa ulaştılar.
Genç kızlarda Bekirpaşa Lisesi (BPL), Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni penaltılar sonunda 6-5 mağlup ederek üçüncülüğü elde ettiler.
Genel Sıralama
Lise Genç Kızlar
1.Lefkoşa Türk Lisesi (LTL)
2.Lapta Yavuzlar Lisesi (LYL)
3.Bekirpaşa Lisesi (BPL)
4.Hala Sultan İlahiyat Koleji (HSİK)
 
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