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Genç Kartallar yeniden Hakan Özkan’a emanet

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Genç Kartallar yeniden Hakan Özkan’a emanet
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Yenicami'de A2 Takımının başına genç antrenör Hakan Özkan getirildi.
2015-2019 yılları arasında siyah beyazlıların akademisinde görev yapan ve U12 Takımıyla namağlup şampiyonluk yaşayan Hakan Özkan, 4 yıllık aranın ardından yeniden başkent ekibine döndü. Son olarak Gönyeli Akademisi'nde görev yapan Özkan, yeni sezonda siyah beyazlıların başında yer alacak. 
Yenicami A2 Takımı, yeni sezon hazırlıklarına önümüzdeki günlerde başlayacak.
 
 
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