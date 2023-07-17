Mıracle Karşıyaka, dolu dizgin başladı

Süper ligin yeni temsilcisi Miracle Karşıyaka 2023-2024 sezonuna bugün Şengül Törehan stadyumunda yaptığı ilk çalışma ile merhaba dedi. Teknik Direktör Caner Oshan nezaretinde sezonun ilk çalışmasını yapan Miracle Karşıyaka’da idman bir buçuk saat sürdü. Yeni transferlerin tümünün katıldığı idmanda yabancı oyuncular Pote ve Gyasi’de yer aldı.Yarın çalışmalarına Şengül Törehan Stadyumunda devam edecek olan Miracle Karşıyaka’da sezon öncesi çalışmaları kapsamında 1 yurtiçi 1’de yurt dışı kampı olacak. Takıma kısa süre içinde birkaç oyuncunun daha katılacağını ifade eden Miracle Karşıyaka Teknik Direktörü Caner Oshan, yeni bir takım olacaklarını ancak zor ve dirençli bir kadroya sahip olacaklarını söyledi.