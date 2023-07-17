banner913
banner932
Kaymaklı start verdi
Kaymaklı start verdi
15 0
Gazimağusa Polis Müdürlüğü telefon hatlarında arıza... Alternatif numara belirlendi
Gazimağusa Polis Müdürlüğü telefon hatlarında arıza... Alternatif numara belirlendi
11 0
 
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
29 0
Bişmiş kurtarılamadı
Bişmiş kurtarılamadı
110 0
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
46 0
Milletin zaferi 7’nciyılında
Milletin zaferi 7’nciyılında
29 0
Faşist Yunan Darbesinin 49. Yıldönümü
Faşist Yunan Darbesinin 49. Yıldönümü
38 0
banner964

Mıracle Karşıyaka, dolu dizgin başladı

banner476

banner825
Mıracle Karşıyaka, dolu dizgin başladı
banner960
Süper ligin yeni temsilcisi Miracle Karşıyaka 2023-2024 sezonuna bugün Şengül Törehan stadyumunda yaptığı ilk çalışma ile merhaba dedi. Teknik Direktör Caner Oshan nezaretinde sezonun ilk çalışmasını yapan Miracle Karşıyaka’da idman bir buçuk saat sürdü. Yeni transferlerin tümünün katıldığı idmanda yabancı oyuncular Pote ve Gyasi’de yer aldı.

Yarın çalışmalarına Şengül Törehan Stadyumunda devam edecek olan Miracle Karşıyaka’da sezon öncesi çalışmaları kapsamında 1 yurtiçi 1’de yurt dışı kampı olacak. Takıma kısa süre içinde birkaç oyuncunun daha katılacağını ifade eden Miracle Karşıyaka Teknik Direktörü Caner Oshan, yeni bir takım olacaklarını ancak zor ve dirençli bir kadroya sahip olacaklarını söyledi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.