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Geçitkale’den iki transfer daha

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Geçitkale’den iki transfer daha
BTM 1. Lig’de yeni sezon hazırlıkları için kadrolarını oluşturmaya başlayan takımlar transferlere devam ediyorlar.
Doğu bölgesi takımlarından Geçitkale bugün iki futbolcuyu daha kadrosuna kattı.
Daha önceden anlaşmaya vardığı Süper Lig’de de forma giyen tecrübeli forvet Mustafa Arnavut ve Geçitkale altyapısından yetişerek üst liglerde de futbol oynayan Hüseyin Özbilen, Geçitkale’ye transfer oldular.
 
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