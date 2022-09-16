banner875
banner815
“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”
“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”
14 0
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
22 0
 
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
50 0
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
85 0
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
16 0
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
27 0
Drag Yarışı nefesleri kesti
Drag Yarışı nefesleri kesti
21 0
banner797

Hava sıcaklığı artacak

banner476

banner825
Hava sıcaklığı artacak
Havanın önümüzdeki günlerde genellikle açık az bulutlu olması; hava sıcaklığının da iç kesimlerde 36; sahillerde 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 17 - 23 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, belirtilen tarihlerde KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak. Pazar günü sabah saatlerinde yer yer sis de görülecek.
Periyod süresince en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33 – 36 ; sahillerde 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.