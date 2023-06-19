Babalar Günü maçında buluştular

Yonpaş Dumlupınar Kadın Takımı ile Masterler Takımı 'Babalar Günü Maçı'nda buluştu!
Her iki takımın futbolcuları 35 dakikalık iki devreli-karma maç yaparak, maç sonunda Narin Eatery'nin ikramlarıyla geceyi tamamladı.
Yonpaş Dumlupınar olarak tüm babalarımızın babalar gününü kutlarız.
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