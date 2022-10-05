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Geçitkale'nin çilek transferi Çağdaş

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Geçitkale'nin çilek transferi Çağdaş
İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig ekiplerinden Geçitkale Günay Spor Kulübü, kadrosuna Çağdaş Çevik’i de ekledi.
Yeni sezonda iddialı kadro kurmak isteyen BTM 1. Lig temsilcisi Geçitkale başarılı savunmacıyı kadrosuna dahil ederek, önemli bir ismin transferini daha bitirmiş oldu.
Oynadığı birçok takımı Süper Lig'e çıkaran Çağdaş son olarak Gençlik Gücü'nde oynamıştı.
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