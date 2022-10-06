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Tatar aleyhinde paylaşıma hapis cezası

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Cumhurbaşkanı Tatar aleyhinde sosyal medya hesabından yazı yazan Sabit Parsel tutuklandı. Mahkemenin yurt dışı yasağı ve teminat şartına tepki gösteren Parsel, şartları yerine getirmeyeceğini ifade ederek, 7 gün cezaevine gitmeyi tercih etti

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Tatar aleyhinde paylaşıma hapis cezası

 
Müsfit Yayın yapmak suçlaması ile tutuklanan zanlı Sabit Parsel mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan, zanlı Sabit Parsel’in 07.09.2022 tarihinde Facebook isimli sosyal medya üzerinde, kullanımında bulunan Sabit Teksen isimli hesabından “Adanın masgarası TC’nin Soytarısı olma yolunda devvvvamm. Bu ada senden utanç duyuyor” yazarak yine Facebook Haçanabir (Serdinç Maypa) isimli sayfada paylaşıp KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hakaret ederek müfsit niyetli yayın yaptığını söyledi.
Polis, mesele ile ilgili olarak 15.09.2022 tarihinde zanlının polise gönüllü ifade vererek Sabit Teksen isimli Facebook hesabının kendisine ait olduğunu bahse konu paylaşımı da kendisinin yaptığını itiraf ettiğini belirtti.
Polis, yine mesele ile ilgili olarak zanlının Facebook paylaşımındaki sözlerin dil ve edebiyat uzmanları tarafından incelenebilmesi için iki ayrı üniversiteye gerekli yazışmaların yapılıp temin edilen cevap yazılarından zanlının kullandığı ifadelerin KKTC Cumhurbaşkanlığı makamını ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı hedef alıcı aşağılayıcı küçük düşürtücü taciz edici ve kışkırtıcı nitelikte olduğunun tespit edildiğini söyledi.
Polis, zanlıya yasal ihtar altında Müfsit niyetli yayın yapma suçu ile ilgili olarak yazılı dava tebliğ edildiğini ve zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirtti.
Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirtip, zanlının davaları görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 70 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına, şartları yerine getirememesi halinde 7 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.
Mahkemenin ‘yurt dışı yasağı’ ve teminat şartına tepki gösteren Parsel ise, şartları yerine getirmeyeceğini ifade ederek, 7 gün cezaevine gitmeyi tercih etti.
 
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