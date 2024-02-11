Geçitkale evinin beyi

Play-out hattını ilgilendiren önemli karşılaşmada ev sahibi Geçitkale konuk ettiği Lapta’yı 4 – 1 mağlup ederek evinde yine kazandı



Stad: Geçitkale Stadı

Hakemler: Abdullah Genç, Özal Çağlayan, İrfan Alıcı

Geçitkale: Cengiz, Olgun, Burçin, Ali(Hüseyin Yeşilbaş), Muhammet(Derviş), Mehmet Çavuş, Hüseyin Özbilen (Hicabi), Yekta(Emre), Enes, Cemil(Efecan), İrfan.

Lapta: Hakan, Süleyman(Doğuş), Hüseyin Konyalıoğlu, Berkay(Selçuk), Aydın, Hasan, Ahmet, Ömer(Ayden), Hüseyin Terzi(Sonay ), Göksel, Orhan(Barış).

Goller: Dk.3Yekta, Dk. 42 ve 78 İrfan, Dk. 76 Cemil (Geçitkale), Dk. 11 Hasan(Lapta)

K.Kart: Dk. 85 Aydın (Lapta)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 18. Haftasının play-out hattını ilgilendiren karşılaşmasında ev sahibi Geçitkale ile Lapta karşılaştı.

Ev sahibi takımın iki devrede de bulduğu gollerle 4 – 1 kazanması sonrasında Geçitkale rakibinin üzerine çıktı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Geçitkale golü de erken buldu.

Dk. 3 Geçitkale takımı Yekta’nın kafa golüyle skoru 1- 0 yaptı.

Dk. 11 Konuk Lapta bu golün şokunu erken atlatarak Hasan Yanaroğlu’nun attığı golle skoru 1 – 1 yaptı.

Dk. 42 Geçitkale atağında Lapta ceza sahasında topla buluşan İrfan topu ağlara göndererek ilk devrenin skorunu belirledi. 2 – 1

İkinci devrede rakibi defanstan verdiği açıkları değerlendiren ev sahibi Geçitkale oldu.

Dk. 62 Hızlı gelişen Geçitkale atağında topla buluşan Mehmet Çavuş güzel bir pasla defans arkasına sarkan Enes'i buluşturdu. Enes kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci ayaklarıyla topu çıkararak gole izin vermedi.

Dk. 65 Yine hızlı gelişen Geçitkale atağında topla buluşan Enes süratle Lapta ceza sahasına girerek şutunu attı ancak top üstten auta gitti.

Dk. 76 Soldan gelişen Geçitkale atağında topla buluşan Yekta son çizgiye inerek geriye kestiği topa gelişine vuran Cemil topu ağlara gönderdi. 3-1

Dk. 78 Orta alanda Lapta orta sahasının kaptırdığı topla hareketlenen Mehmet Çavuş'un ara pasında topla buluşan İrfan önünü boşaltarak şutunda top ağlara gitti. 4 -1

