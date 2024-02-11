Maraş, uzatmada hayata döndü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 18. Hafta maçında Maraş, Baf Ülkü Yurdu’nu konuk etti.

Necip Halil KartalStadı’nda oynanan ve Fehim Dayı’nın yönettiği Maraş – Baf Ülkü Yurdu maçının ilk devresinde her 2 takım da oldukça etkisiz oynarken, devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devrede Baf Ülkü Yurdu daha etkili oynamasına ve pozisyonlar bulmasına rağmen bunları gole çeviremedi.

Maraş’ın 90+4. Dakikada geliştirdiği atakta soldan ceza alanına giren kaptan Ahmet Hellaç, çaprazda yere düşürüldü. Fehim Dayı’nın penaltı kararı sonrasında Emir Dolu skoru belirleyen 1 – 0’lık golü kaydederken, Maraşlılar büyük sevinç yaşadılar.



(Foto: Soydan SAKALLI)

