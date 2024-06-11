Badminton Gençler Ligi şampiyonu YDÜ

Badminton Carlton Gençler Ligi’nde Pazartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalar sonucunda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyonluğa ulaştı

KKTC Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen ve sponsorluğunu Anıl Spor’un yaptığı Carlton Gençler Ligi Pazartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Ligi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon olarak noktaladı. Gençler liginde ikinciliği Lefkoşa Badminton Kulübü, üçüncülüğü ise N&F Sports Akademi alırken, Net Spor Kulübü de dördüncü oldu.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz turnuva sonunda yaptığı açıklamada gençler liginin tamamlandığını, ligde mücadele eden sporcuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu ve organizasyonda görev alan antrenörler, kulüp yöneticileri ile hakemleri tebrik etti. Ayrıca bu yıl lige yine sponsor olan Anıl Spor Direktörü sayın Engin Anıl'a da teşekkür etti.

CARLTON GENÇLER BADMİNTON LİGİNDE DERECEYE GİREN TAKIMLAR

1.YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

2. LEFKOŞA BADMİNTON KULÜBÜ

3. N&F SPORTS AKADEMİ

4. NET SPOR KULÜBÜ

