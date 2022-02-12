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Geçitkale'den 7 transfer birden

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Geçitkale'den 7 transfer birden
İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup takımlarından Geçitkale ikinci devrede alt sıralardan uzaklaşmak için güçlü bir kadro kurma adına transferler yaptı.
Antrenörler Mürsel Altuntaş ve Kayahan Bulut'un talepleri doğrultusunda Serkan Tekin, Mehmet Can Türkeş,Mert Sakkalı, Mustafa İlkman, Ali Bayır, Mehmet Buram ve Çağrı Özertural ile her konuda anlaşan Geçitkale 2. devrede daha güçlü bir kadro oluşturdu.
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